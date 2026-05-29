Пенсии в июне придут без задержек: жителям Новосибирской области назвали даты выплат

Жителям Новосибирской области, которые получают пенсии на банковские карты, выплаты в июне 2026 года перечислят в обычные сроки. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Деньги поступят 11 и 21 июня. В СФР пояснили, что переносов в этом месяце не потребуется, так как обе даты выпадают на рабочие дни.

Пенсионеры, которые получают выплаты через почтовые отделения, смогут получить деньги с 3 по 25 июня. Пенсии доставят на дом почтальоны или выдадут непосредственно в отделениях связи.

Точная дата зависит от графика работы почты и маршрута доставки. В фонде отметили, что сроки выплат обычно не меняются, если пенсионер не менял банк или способ получения пенсии.

Если деньги не поступили вовремя, специалисты советуют сначала обратиться в банк, а затем при необходимости связаться с клиентской службой Социального фонда.