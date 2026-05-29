сегодня 16:00
общество

Приём абитуриентов в вузы Новосибирска изменился: документы принимают через «Госуслуги», почту или лично

В 2026 году изменился порядок приёма абитуриентов в российские вузы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 29 мая рассказала ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова.

По её словам, теперь университеты не принимают документы через личные кабинеты на своих сайтах. Подать их можно тремя способами: через портал «Госуслуги», оператором почтовой связи или лично. Бюджетные места в этом году перераспределили согласно приоритетам экономики. В НГУАДИ, например, появились новые специальности — пиар в сфере искусства, цифровая урбанистика и другие. Багрова также отметила, что иностранные студенты по-прежнему учатся в вузе, причём приезжают представители новых стран — Индонезии и Бангладеш.

Исполняющий обязанности ректора Новосибирского государственного технического университета Игорь Марчук рассказал, что в стране 25 направлений подготовки требуют сдачи ЕГЭ по физике в качестве основного экзамена. В НЭТИ таких направлений 10. У выпускников Новосибирской области есть возможность выбрать физику за две недели до экзамена. Марчук подчеркнул, что в вузе особенно популярны специальности, связанные с IT-сферой. Кроме того, в НГТУ есть программы, по которым студенты два года учатся в Новосибирске, а затем ещё два года — в Китае.

Ранее сообщалось, что стала известна стоимость обучения в вузах Новосибирска в 2026 году.

0
Кристина Уколова
Журналист

