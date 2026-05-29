«Сибирь» вела переговоры с Игорем Варицким — но он не придёт в клуб в новом сезоне

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов подтвердил, что вёл переговоры с бывшим генеральным менеджером «Витязя» и «Шанхайских Драконов» Игорем Варицким.

Крутохвостов рассказал, что приглашал Варицкого на должность скаута или руководителя скаутской службы. По его словам, Варицкий — известный в прошлом хоккеист и опытный функционер, и его приход в клуб дал бы дополнительное независимое мнение, особенно в вопросах подбора игроков.

Однако, как отметил гендиректор «Сибири», на начало нового сезона Варицкий в клуб не попадёт — ни к сожалению, ни к счастью. Он добавил, что сообщения в соцсетях оказались преждевременными.

Ранее сообщалось, что опубликованы данные о новых и продлённых контрактах с игроками ХК «Сибирь».