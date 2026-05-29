В Новосибирске завершили первый этап реконструкции долгостроя гостиницы «Турист»

В Новосибирске завершили первый этап масштабной реконструкции гостиничного комплекса «Турист». Работы велись на протяжении длительного времени. Объект много лет оставался недостроенным.

История здания началась в 1968 году. Строительство остановили в конце 1970-х годов. В 1985 году проект полностью заморозили. К реализации вернулись только в 2019 году.

В рамках первого этапа недостроенное здание было достроено до 25 этажей. Комплекс преобразовали в современную гостиницу, рассчитанную на 225 гостей.

Внутри разместили 200 номеров, ресторан, зоны отдыха и административные помещения. Также оборудовали подземную парковку и два конференц-зала для деловых мероприятий.

Отдельно предусмотрели подземный переход к станции метро «Площадь Маркса». Он должен обеспечить удобную связь с городской транспортной системой.

1 июня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проведёт осмотр объекта. Начало выездного совещания запланировано на 15:20. В инспекции примут участие представители городской администрации, инвестор, подрядчики и эксплуатирующая организация.