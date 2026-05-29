В Новосибирской области продолжаются поиски восьмилетней девочки, провалившейся под лёд в феврале

В Новосибирской области продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая провалилась в полынью на Оби. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 29 мая сообщил начальник поисково-спасательной службы регионального Центра ГО, ЧС и ПБ Ильмир Сафиуллин.

Поисками занимается совместная группировка сил — сотрудники ГУ МЧС, поисково-спасательной службы области и МАСС. Работы курируют следственные органы. Сафиуллин пояснил, что ситуацию осложняет время года: девочка утонула в зимний период при наличии льда, в районе основного течения Оби. Спрогнозировать, где могло оказаться тело, теоретически можно, но пока поиски не дали результатов. Спасатели уже обследовали территорию протяжённостью более 80 километров.

Трагедия случилась 12 февраля. Ребёнок находился на реке без присмотра взрослых и провалился в полынью в районе Ясного Берега. Девочка каталась на «плюшке» — этот предмет позже нашли на льду. Один из местных жителей вызвал спасателей. Мама погибшей рассказывала, что приехала с двумя дочками в гости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске школьница утонула в карьере во время купания в несанкционированном месте.