В Новосибирской области выявили более 450 опасных мест для купания

В Новосибирской области специалисты МЧС обнаружили свыше 450 мест, где купание считается опасным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Несмотря на установленные запрещающие знаки, жители продолжают отдыхать на этих берегах. В связи с этим все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

В патрулировании задействованы сотрудники МЧС, муниципальные спасатели, полицейские и волонтёры. Они регулярно проверяют береговые линии, чтобы снизить риск несчастных случаев в летний период.

Для контроля ситуации на водоёмах начали использовать беспилотники. Дроны фиксируют скопления людей на «диких» пляжах и помогают выявлять детей, находящихся у воды без взрослых. Информация в реальном времени передаётся в полицию и местные администрации.

В ведомстве отдельно подчёркивают, что особое внимание уделяется безопасности несовершеннолетних. В случаях, когда дети находятся у воды без присмотра, к родителям могут применяться меры административной ответственности и штрафы.