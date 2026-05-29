В Венгеровском районе медведь задрал двух лошадей — хищника застрелили

В Венгеровском районе Новосибирской области медведь напал на табун лошадей и задрал двух из них. Произошло это на территории «Усть-Изесского». Местные жители рассказали «Венгеровской газете», что такая ситуация повторяется ежегодно — после того как хищники выходят из зимней спячки.

В этот раз медведь снова пришёл к людям и напал на домашний скот. Позже зверя застрелили.

Тем не менее жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском шатающийся медведь пришёл в село и подрал двух овец.