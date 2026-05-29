82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 14:40
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 14:40
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 13:00
общество

В Венгеровском районе медведь задрал двух лошадей — хищника застрелили

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

В Венгеровском районе Новосибирской области медведь напал на табун лошадей и задрал двух из них. Произошло это на территории «Усть-Изесского». Местные жители рассказали «Венгеровской газете», что такая ситуация повторяется ежегодно — после того как хищники выходят из зимней спячки.

В этот раз медведь снова пришёл к людям и напал на домашний скот. Позже зверя застрелили.

Тем не менее жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском шатающийся медведь пришёл в село и подрал двух овец.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.