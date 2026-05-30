Ливни, грозы и похолодание до +16: прогноз погоды в Новосибирске на субботу

В субботу, 30 мая, погода в Новосибирске резко испортится. Синоптики обещают ливни, грозы и похолодание — днём воздух прогреется лишь до +16...+21 градуса. Специалисты советуют не выходить из дома без зонта или непромокаемой одежды: осадки будут от небольших до очень сильных.

Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов, а по области местами воздух прогреется до +25...+26. Дожди ожидаются кратковременными, возможны грозы. В пятницу перед субботой в регионе резко ухудшится погода — сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Поэтому в субботу днём будет на 10–15 градусов холоднее, чем в четверг. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду с порывами до 13. Влажность высокая — это усилит ощущение духоты.

В воскресенье, 31 мая, прогнозы разнятся. Днём ожидается от +16 до +25 градусов, ночью — от +10 до +15. По одним данным, день будет пасмурным, но без дождя, по другим — возможны небольшие осадки. Ветер от слабого (2–3 м/с) до ощутимого юго-западного. Влажность останется высокой.

Синоптики предупреждают: в целом по Западной Сибири в эти дни выпадет на 30–40 процентов осадков больше климатической нормы. К этому стоит быть готовыми.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске опубликовано расписание служб в храмах на Троицу