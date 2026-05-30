На улицах Писарева и Станиславского в Новосибирске сузят проезжую часть из-за ремонта теплосетей

Администрация Новосибирска предупредила водителей об изменениях в организации дорожного движения в Центральном и Ленинском районах. Ограничения связаны с ремонтом объектов теплоснабжения.

На улице Писарева до 31 мая проезжая часть сужена на 6,5 метра в районе дома №60. С 1 по 3 июня аналогичное сужение сделают у здания №64. На улице Станиславского до 18 июня действуют ограничения возле домов №20 (сужение на 3 метра) и №40 (сужение на 2 метра).

Госавтоинспекция и мэрия призывают водителей заранее планировать маршруты, обращать внимание на временные знаки и соблюдать скоростной режим в зонах ремонта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске опубликовано расписание служб в храмах на Троицу.