сегодня 11:45
общество

Удар ножом в грудь стал смертельным: в Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве

Фото: Сиб.фм / Freepik
Обской городской суд Новосибирской области рассмотрел ходатайство следователей об избрании меры пресечения местному жителю. Мужчину обвиняют в убийстве соседа. Суд согласился с доводами следствия и отправил фигуранта под стражу до 27 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Трагедия произошла вечером 27 мая в городе Обь. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и соседом вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта мужчина ударил знакомого ножом в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте — ещё до приезда скорой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас специалисты продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд определит судьбу Новосибирского картонно-бумажного комбината 3 июня.

Кристина Уколова
Журналист

