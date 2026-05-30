Удар ножом в грудь стал смертельным: в Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве

Обской городской суд Новосибирской области рассмотрел ходатайство следователей об избрании меры пресечения местному жителю. Мужчину обвиняют в убийстве соседа. Суд согласился с доводами следствия и отправил фигуранта под стражу до 27 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Трагедия произошла вечером 27 мая в городе Обь. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и соседом вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта мужчина ударил знакомого ножом в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте — ещё до приезда скорой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас специалисты продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

