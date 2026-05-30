В Новосибирске состоится массовый забег 30 мая

30 мая в Новосибирске пройдёт XIII Зелёный Марафон. Масштабное спортивное событие организует Сбер. Всего в городах Сибири на участие уже зарегистрировались около 12 тысяч человек.

В Новосибирске площадкой марафона станет парк «Арена». Для участников подготовили сразу несколько дистанций. Дети и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут пробежать 500 метров. Также состоятся забеги на 4,2, 10 и 21,1 километра.

Полумарафонская дистанция появится в Новосибирске впервые.

Организаторы отмечают, что мероприятие станет не только спортивным соревнованием, но и большим семейным праздником. После забегов для гостей подготовят музыкальный фестиваль с участием популярных артистов.

Все добровольные пожертвования и регистрационные взносы направят в благотворительный фонд «Вклад в будущее». Средства пойдут на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и детей с опытом сиротства.

В Сбере также сообщили, что любой желающий может поддержать проект, даже без участия в марафоне. Банк по традиции удвоит итоговую сумму пожертвований. В прошлом году участники собрали более 30 миллионов рублей, а после удвоения сумма помощи превысила 60 миллионов рублей.

