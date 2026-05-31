82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 мая, 06:14
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
31 мая, 06:14
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 04:30
общество

Новосибирцам рассказали о строгих запретах на Троицу-2026

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

31 мая православные христиане отметят один из главных праздников церковного календаря — Троицу. Этот день посвящён сошествию Святого Духа на апостолов и символизирует единство Бога Отца, Сына и Святого Духа.

Троицу празднуют ежегодно на 50-й день после Пасхи. Праздник входит в число двунадесятых и занимает особое место в православной традиции.

В этот день верующие посещают праздничные богослужения. Храмы украшают зелёными ветвями, цветами и свежей травой. Такая традиция символизирует обновление жизни и духовное возрождение.

После службы многие собираются за семейным столом. Поскольку пост на Троицу не предусмотрен, строгих ограничений в еде нет.

Накануне праздника православные отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день принято посещать кладбища и поминать усопших родственников. На саму Троицу основное внимание уделяют праздничному богослужению и молитве.

С праздником связаны и народные традиции. В этот день рекомендуется избегать конфликтов, грубых слов и плохих поступков. Также считается нежелательным заниматься тяжёлой физической работой.

По старинным обычаям на Троицу старались помогать нуждающимся, проявлять гостеприимство и проводить время с близкими. В народе верили, что добрые дела в этот день помогают привлечь благополучие и достаток.

Существуют и старинные поверья. Например, в этот день советовали не ходить в лес в одиночку, не купаться одному в водоёмах и избегать чрезмерного употребления алкоголя. Многие из этих традиций сохранились как часть народной культуры и передаются из поколения в поколение.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.