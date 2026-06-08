82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 00:27
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 00:27
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
вчера 22:00
общество

В Новосибирске без света остались 384 дома в пяти районах города

Фото: Сиб.фм / Magnific
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирск 8 июня произошло массовое отключение электроэнергии. Без света временно остались дома в пяти районах города.

Отключения затронули Дзержинский, Заельцовский, Октябрьский, Ленинский и Советский районы. Всего без электроснабжения оказались 384 дома.

Информация об отключениях появилась на муниципальном портале систем жизнеобеспечения города. Причиной назвали ремонтные работы на трансформаторных подстанциях.

В части районов подачу электроэнергии восстановили в течение дня. В Дзержинском, Заельцовском, Октябрьском и Ленинском районах свет вернулся около 17:00. В Советском районе электроснабжение восстановили раньше — к 15:00.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.