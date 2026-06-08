В Новосибирске без света остались 384 дома в пяти районах города

В Новосибирск 8 июня произошло массовое отключение электроэнергии. Без света временно остались дома в пяти районах города.

Отключения затронули Дзержинский, Заельцовский, Октябрьский, Ленинский и Советский районы. Всего без электроснабжения оказались 384 дома.

Информация об отключениях появилась на муниципальном портале систем жизнеобеспечения города. Причиной назвали ремонтные работы на трансформаторных подстанциях.

В части районов подачу электроэнергии восстановили в течение дня. В Дзержинском, Заельцовском, Октябрьском и Ленинском районах свет вернулся около 17:00. В Советском районе электроснабжение восстановили раньше — к 15:00.