82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 июня, 22:37
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
08 июня, 22:37
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 21:30
общество

В СК России проверят дело об убийстве отчима в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / СК России
Подпишитесь на Telegram-канал

В эфире федерального телеканала обсудили уголовное дело об убийстве отчима в Новосибирская область. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По материалам дела, молодой человек застрелил своего отчима. Суд и следствие квалифицировали действия как убийство, совершённое в состоянии аффекта.

Семья погибшего не согласилась с решением. Родственники считают, что наказание оказалось слишком мягким и не соответствует тяжести преступления.

Фигурант дела признал вину. Следственные органы региона уже завершили расследование уголовного дела.

Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя управления по региону Бадулину доложить о результатах расследования. Также он потребовал проверить доводы, которые прозвучали в телепередаче.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.