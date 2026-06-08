В СК России проверят дело об убийстве отчима в Новосибирской области

В эфире федерального телеканала обсудили уголовное дело об убийстве отчима в Новосибирская область. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По материалам дела, молодой человек застрелил своего отчима. Суд и следствие квалифицировали действия как убийство, совершённое в состоянии аффекта.

Семья погибшего не согласилась с решением. Родственники считают, что наказание оказалось слишком мягким и не соответствует тяжести преступления.

Фигурант дела признал вину. Следственные органы региона уже завершили расследование уголовного дела.

Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя управления по региону Бадулину доложить о результатах расследования. Также он потребовал проверить доводы, которые прозвучали в телепередаче.