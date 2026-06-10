Приготовьте блюдо с тушёнкой «Сила Алтайская» и выиграйте ящик вкусных призов

Радио «Городская волна» 101,4 FM и Сиб.фм приглашают жителей Новосибирска принять участие в кулинарном конкурсе от бренда «Сила Алтайская».

С 1 по 26 июня приготовьте любое блюдо с тушёной говядиной из золотой серии «Сила Алтайская», сделайте аппетитное фото и разместите его на сайте Сиб.фм.

Это может быть горячее блюдо, закуска, семейный рецепт или авторская кулинарная идея. Главное — использовать в приготовлении тушёную говядину из золотой серии «Сила Алтайская» и сфотографировать готовый результат вместе с банкой продукта.

Как стать участником конкурса:

- Приготовьте блюдо с тушёной говядиной из золотой серии «Сила Алтайская» в период с 1 по 26 июня.

- Сделайте фотографию готового блюда рядом с банкой продукции.

- Загрузите снимок на сайт Сиб.фм.

После завершения приёма заявок все работы будут опубликованы для открытого голосования. Каждый желающий сможет поддержать понравившегося участника.

Победителя объявят 28 июня на главной сцене празднования Дня города Новосибирска.

Главный приз — ящик тушёной говядины из золотой серии «Сила Алтайская».

Проявите фантазию, поделитесь своим любимым рецептом и получите шанс выиграть вкусный подарок!

Партнер: Русская Ресурсная компания Сибирь» — производственное предприятие, расположенное в сердце Алтая.

Партнер: «Сила Алтайская» — золотая серия тушеного мяса.

Сроки проведения конкурса: с 01.06.2026 по 26.06.2026.

Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.

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