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вчера 22:30
общество

Девушку нашли под окнами общежития в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Magnific
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В Новосибирске ночью 15 июня возле общежития на проспекте Карла Маркса, 24/1 обнаружили девушку с тяжелыми травмами. По предварительной информации, она могла выпасть из окна.

Очевидцы сообщают, что пострадавшая предположительно упала с четвертого этажа.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики долгое время находились возле здания и оказывали девушке помощь.

Информация о состоянии пострадавшей пока не раскрывается.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №7 «Ленинский».

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. После этого материалы передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

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Игорь Кириченко
Журналист

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