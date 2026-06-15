Девушку нашли под окнами общежития в Новосибирске

В Новосибирске ночью 15 июня возле общежития на проспекте Карла Маркса, 24/1 обнаружили девушку с тяжелыми травмами. По предварительной информации, она могла выпасть из окна.

Очевидцы сообщают, что пострадавшая предположительно упала с четвертого этажа.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики долгое время находились возле здания и оказывали девушке помощь.

Информация о состоянии пострадавшей пока не раскрывается.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №7 «Ленинский».

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. После этого материалы передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.