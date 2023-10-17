«Мы должны быть добрыми»: отоларинголог о главном принципе врачебной практики

Она пришла в профессию по призванию — мама фельдшер показала, как важно помогать людям быть здоровыми. Творческая команда холдинга Сиб.фм Group продолжает путешествовать по Новосибирской области и рассказывать о врачах, которые стали героями проекта «Земский доктор». Сегодня мы познакомим вас с Евгенией Куратовой — врачом-оториноларингологом Убинской ЦРБ.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Евгения Владимировна с улыбкой вспоминает, что решение стать врачом приняла еще в 2010 году, когда училась в школе. Огромную роль в этом сыграла мама, которая многие годы работала фельдшером в Убинском.

«Раздумий не было. Хотелось быть именно врачом — не фельдшером, не медсестрой, а именно поступить в высшее учебное заведение. После 9 класса уже начала думать, какие экзамены сдавать. У меня шла полным ходом подготовка по предметам биология и химия. Почему выбрала именно специальность отоларинголога? Это уже со студенчества. Пришло это ко мне только, наверное, на курсе третьем, потому что начала подрабатывать в частной клинике, которая специализировалась именно на лор-болезнях. На четвёртом курсе должны были быть экзамены по лор предметам и по офтальмологии. Вот я думала: что сдам на пять, туда пойду. В итоге у меня получилась офтальмология на четыре, а лор на пять. Выбор был очевиден», — признается врач.

«Выбрала село своё родное»

Евгения Куратова закончила медицинский вуз по целевому обучению. Так совпало, что карьера врача и село уже были неразрывно связаны с судьбой героини. При этом программа «Земский доктор» помогла финансово.

«Я сама из села Убинского. Я здесь родилась, здесь все родственники. Училась в Новосибирске, приехала оттуда сюда. Выбрала село своё родное. И тем более, по моей специальности здесь доктора не было. Поэтому выбор местности был очевиден».

О пациентах

Однако доктор призналась, пациентов ей доверили не сразу. Рядом всегда находилась опытная медсестра. Из-за этого даже случались курьезные случаи, о которых Евгения Куратова вспоминает с добрым смехом.

«Первый год все думали, что она всё-таки доктор, а я медсестра. Зайдут в кабинет – медсестры, например, нет, я сижу. И они всегда спрашивают: "А когда будет доктор?". Я говорю: "Ну доктор – я". Я уже столько лет здесь работаю, но кто-то ещё до сих пор не привык, что в Убинской ЦРБ есть доктор такой специализации».

Кстати, сельские пациенты значительно отличаются от городских. Врачу есть с чем сравнить – имеется опыт работы в городской поликлинике. По оценке специалиста, сельские жители более доброжелательные, а скандальных так и вовсе нет. Однако, среди жителей села больше запущенности по болезням.

«Особенно в деревнях, которые немного отдалённые, сидят и ждут чего-то. Не все знают, что, например, такой-то доктор у нас есть. Большинство не согласны куда-то ехать на дополнительное обследование. Даже здесь если мы их посмотрим, они на всё это кивнут, скажут: "Ладно, всё пройдёт"».

Помогать от чистого сердца

Земский доктор рассказала и с какими трудностями столкнулась, работая в селе. По ее словам, каждая специализация врача здесь на вес золота.

«Не будет вас трое, двое. Ты приедешь, будешь сам с собой. Конечно, есть советы старших врачей, ещё кого-то. А именно по своей профессии, то один на один справляться с этой всей бедой иногда приходится».

Врач уверена, программа «Земский доктор» — хорошая. Она очень помогла позаботиться о будущем и приобрести жилье в Новосибирске. Каждый день Евгения Владимировна от чистого сердца помогает родным сельчанам.

«Лишними деньги никогда не бывают. А для села это вообще прекрасно, когда сюда приезжают специалисты. Для района это очень хорошо, чтобы не ездить в районную больницу. Тем более, наш район находится за 250 километров – туда не наездишься к каждому специалисту».

О жизни в селе

Пожившая в селе и городе-миллионнике Евгения Владимировна с уверенностью заявляет – плюсов жизни в сельской местности гораздо больше. Одним из таковых она назвала отсутствие многокилометровых пробок.

«Как вспомню этот город... Здесь десять минут — ты на работе. Всё в селе также есть — все магазины, те же пункты выдачи заказов, всё, что хочешь, нет никаких проблем. Если нужно куда-то срочно уехать, так как я являюсь водителем, то мне проще — я села и поехала в город. В селе же тишина. Покой. Нет этого шума постоянного. Вечером после одиннадцати вообще прекрасно!».

«Мы должны быть добрыми»

Главное в профессии врача — это отдавать себя пациентам, весь багаж знаний нужно применить, чтобы помочь человеку, считает Евгения Куратова. Но когда пациент приходит и говорит: «Евгения Владимировна, пять дней прошло, у меня ничего не болит!» — это самые лучшие слова для врача.

«Пациента обязательно нужно выслушать, не быть истеричным. Мы должны быть добрыми. Может быть, кого-то и слово просто вылечит. Необязательно, что таблетки. Бывает, приходят бабушки. С ними поговоришь, у них и давление вроде снизилось, и ухо уже не болит. Для меня самое сложное — это сказать о тяжёлом диагнозе пациенту. Иногда мне приходилось звонить родственникам пациентов и говорить, что их родственник умер. Через себя обычно это пропускается».

Как работала в пандемию до слёз

Когда весь мир и Россию потрясла пандемия коронавируса, Евгения Куратова сразу пошла работать в ковидный госпиталь. Она сама переболела вирусом, но после трехмесячного больничного вернулась к своим пациентам.

«Я, не раздумывая туда пошла. Хотя было самой сначала страшно, потому что никто не знал, что это за вирус такой. Коллеги мне помогали, конечно. Я непосредственно с пациентами работала. До слёз, бывало, потому что ты живёшь на этой работе. Особенно, когда первые пациенты начали умирать, это было тяжело».

Боевым крещением Евгения Владимировна называет случай, который произошел через два месяца работы в Убинской ЦРБ с маленьким пациентом.

«Ко мне в кабинет зашла женщина с ребёнком на руках – плачет. Малышу было около трех лет. А он, знаете, обмяк. Оказалось, что ребенок болеет около недели. Жалобы были на горло, лечение проходили. А ребёнок ни сказать, ни рот открыть – ничего не может. Я тогда подумала, что у маленьких детей не бывает паратонзиллярных абсцессов. Это был первый и единственный такой случай у меня. Я, не раздумывая, позвонила в хирургию. Сказала, что нам нужно срочно его взять в операционную, нужно вскрыть этот абсцесс. Тогда я уже понимала, что буду сама вскрывать его. Других вариантов не было. Мальчика не довезли бы даже до ближайшей крупной больницы. Когда проводили операцию, родители плакали. Мне было страшно, но виду не показала. Через два часа после операции ребёнок у нас по палате бегал! До сих пор эти пациенты ко мне ходят даже просто так, поговорить», — вспоминает врач.

О личном

Помимо врачебной деятельности Евгения Куратова состоялась как жена. Ее муж – трудится старшим инспектором в исправительной колонии №13. Для него переезд в Убинку не составил труда – он коренный сельчанин.

«В свободное время стараемся куда-то выбраться. Особенно, если летом, то это обычно природа, рыбалка. Бывает, в город выезжаем к друзьям. Могу и крестиком повышивать, повязать. Как-то раскрашивала даже картинки по номерам — скучать не приходится», — говорит Евгения.

Кстати, сейчас молодая семья занимается важным делом — строит большой дом. Это для них самое любимое место.

«Жить в селе, именно в Убинке, нравится. Во-первых, все друзья и родственники здесь. Мы всех сюда переманили. Хочется обустроить здесь свой семейный уголок на долгие годы. О переезде в мегаполис мы вовсе не думаем. И больница мне эта нравится, не хочу в другую. К коллективу я уже привыкла, ко мне все привыкли, а пациенты уже как родные», — резюмировала земский доктор Евгения Куратова.