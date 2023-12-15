Лук на миллион: если встретить в этом Новый год, то весь 2024-й будет сплошной белой полосой

Грядущий 2024 год пройдёт под «крылом» Дракона, стихии дерева и зелёного цвета, символизирующих абсолютную гармонию Неба и Земли. Соответствующим должен быть и наряд для новогодней ночи, что задобрить «хозяина» предстоящего года.

Согласно данным китайского гороскопа, Дракон-2024 предпочитает золотой, красный, зелёный, белый, серебряный и фиолетовый цвета. Особенно удачным будет сочетание золота с красными оттенками или золота с зелёными оттенками в одежде или аксессуарах.

Эксперты по фэн-шуй уверяют, чтобы соответствовать главному символу наступающего 2024 года, необходимо выделяться и сиять, но при этом не забывать об удобстве и комфорте выбранного образа:

· «классика» — основа бархат или шёлк красных или золотых оттенков с кружевными деталями;

· «экстравагантность» — платье с корсетом, открывающее плечи или спину со стразами, бисером, пайетками и даже камнями;

· «оверсайз» — свободный пиджак в сочетании с платьем «мини» или брюками палаццо.

По мнению российских модельеров, фасон одежды для новогодней ночи принципиального значения не имеет — ориентироваться нужна на цвет Нового года. При этом не стоит рисковать и отказаться от оттенков, которые новый «хозяин» года не любит: жёлтый, коричневый, белый и все оттенки синего.