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вчера 23:23
общество

В Новосибирской области продлили запрет движения от Карасука до Ордынского

Фото: ГИБДД

Ограничение продлили до 7 утра 6 апреля.

Владелец дороги К-17Р "Новосибирск — Кочки — Павлодар" в Новосибирской области продлил до 7:00 часов 6 апреля запрет на проезд международных автобусов, который был введен 5 апреля из-за серьезного затопления участка дороги.

Госавтоинспекция Новосибирской области сообщает, что сотрудники осуществляют круглосуточный мониторинг и патрулирование данного участка. Автоинспекторы призывают соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что фурам временно запретят ездить по улицам Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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