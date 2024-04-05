В Новосибирской области продлили запрет движения от Карасука до Ордынского

Ограничение продлили до 7 утра 6 апреля.

Владелец дороги К-17Р "Новосибирск — Кочки — Павлодар" в Новосибирской области продлил до 7:00 часов 6 апреля запрет на проезд международных автобусов, который был введен 5 апреля из-за серьезного затопления участка дороги.

Госавтоинспекция Новосибирской области сообщает, что сотрудники осуществляют круглосуточный мониторинг и патрулирование данного участка. Автоинспекторы призывают соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что фурам временно запретят ездить по улицам Новосибирска.