Новосибирская область вошла в число лидеров по эффективности МФЦ

Новосибирская область вошла в число регионов с высокой эффективностью работы многофункциональных центров по итогам 2025 года и первого квартала 2026 года. Об этом говорится в рейтинге Минэкономразвития России.

По данным системы «Ваш контроль», уровень удовлетворенности жителей услугами центров «Мои документы» в регионе превышает 99 процентов. Эти данные губернатору Андрею Травникову представила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

В регионе действует разветвленная сеть МФЦ. Она включает 43 стационарных филиала, 48 территориальных подразделений и восемь мобильных офисов.

Всего в системе работает 757 окон обслуживания. Через них жители могут получить 307 государственных и муниципальных услуг, а также более ста социально значимых сервисов.

Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей. Для них доступно 56 мер помощи.

Ежегодно в МФЦ Новосибирской области поступает около трех миллионов обращений.