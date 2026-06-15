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вчера 23:20
общество

Четвёртый мост в Новосибирске пропустил 4,5 миллиона машин за полгода

Фото: Сиб.фм
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В Новосибирске по четвёртому мосту через Обь за первые полгода движения проехали около 4,5 миллиона автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале группы «ВИС».

По данным ГКУ НСО «ЦОДД», среднесуточная интенсивность движения составляет примерно 38 тысяч автомобилей.

В сообщении отмечается, что в декабре 2025 года для автомобилистов открыли основной ход мостового перехода с подходами с обоих берегов. Также заработала правобережная развязка в полном объеме и часть съездов левобережной развязки.

Проект реализует Группа «ВИС» по концессионному соглашению с правительством Новосибирской области. Новый маршрут позволил перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на действующие мосты.

Сейчас на объекте продолжается строительство инфраструктуры левобережной транспортной развязки. Работы ведутся на схеме С3 и тоннеле в створе улицы Станиславского.

Специалисты занимаются армированием, установкой опалубки и бетонированием конструкций.

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Игорь Кириченко
Журналист

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