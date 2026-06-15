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вчера 23:00
общество

Минздрав предложил сократить число алкомаркетов в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм
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Руководитель отдела профилактики общественного здоровья Минздрава России Екатерина Иванова предложила сократить количество магазинов с алкоголем в Новосибирской области.

По ее словам, уровень потребления спиртного в регионе остается выше средних показателей по Сибирскому федеральному округу и России.

Специалист считает, что для борьбы с алкоголизацией населения необходимо усиливать профилактические меры.

Екатерина Иванова также заявила о важности создания комфортной и здоровой городской среды. Речь идет о бесплатных спортивных площадках, общественных пространствах и местах для активного отдыха.

По мнению представителя Минздрава, такие меры помогут жителям чаще выбирать здоровый образ жизни и снизят интерес к алкоголю.

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Игорь Кириченко
Журналист

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