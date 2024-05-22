«Бампер вдребезги» Серьезное ДТП произошло около «Березовой рощи»

Водитель иномарки снёс разделительный заборчик и «влетел» в островок безопасности.

Серьезное ДТП произошло около 16:20 в Дзержинском районе около ТЦ «Роща». В паблике «Инцидент Новосибирск» появился короткий видеоролик, которым поделились очевидцы. Авторы видео оказались на месте через несколько минут после ДТП, сняли на видео последствия. В кадр попала серебристая иномарка, водитель которой, судя по повреждениям, снёс разделительный заборчик и «влетел» в островок безопасности у пешеходного перехода.

Пользователи сети принялись задавать вопросы: «Воитель-то живой?».

Один из подписчиков поспешил успокоить: «Живой, ходит на своих».

На место ДТП экстренно выехали сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Новосибирцы также отмечают, что ДТП на данном месте происходят часто, теперь они гадают в чем причина неутешительной статистики.