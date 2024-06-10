Загоревшаяся иномарка и зажатый между троллейбусами водитель: главные новости Новосибирска за 10 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за понедельник, 10 мая.

Свидетели происшествия сообщили Сиб.фм, что на Коммунальном мосту в Новосибирске во время движения автомобиля Nissan X-Trail неожиданно поднялся дым. Перед этим были слышны несколько взрывов.

В Октябрьском районе Новосибирска на остановке «Ленинградская» 9 июня произошла трагедия: погиб 56-летний водитель троллейбуса. По информации ГАИ региона, на конечной остановке мужчина соединял штанги с проводами воздушной контактной сети, когда другой водитель троллейбуса случайно врезался в него, зажав между двумя транспортными средствами. Василий К. скончался на месте происшествия. Подробности в материале Сиб.фм.

В Новосибирске на День России ожидается теплая, но дождливая погода. Согласно прогнозам синоптиков сервиса «Яндекс Погода», 12 июня будет идти небольшой дождь в течение всего дня, однако температура воздуха достигнет +25 градусов. Вечером она понизится до +18 градусов.

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила, что сегодня, 10 июня, мэр Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Зайкова начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. Дмитрий Зайков родился в 1982 году в рабочем поселке Ордынское Новосибирской области.