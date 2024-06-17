Новый замминистра обороны и розыск Лазаревой*: главные новости Новосибирска за 17 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за понедельник, 17 июня.

Министерство внутренних дел Российской Федерации возбудило уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой* по обвинению в публичной пропаганде терроризма. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичная пропаганда терроризма с использованием Интернета»).

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина на должность Первого заместителя министра обороны Российской Федерации. Информация об этом появилась на официальном сайте правовой информации. Ранее Горнин работал Первым замминистра финансов РФ, а также исполнял обязанности губернатора Новосибирской области.

Участники СВО из Новосибирской области обратились с видеообращением к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Они попросили разобраться в задержании главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова.

Мама погибшего студента НГТУ Алексея Дмитриченко считает, что мигрант-нелегал, сбивший её сына, получил мягкий срок из-за влияния диаспоры. Нелегальный мигрант из Таджикистана Субхон Одинаев в мае 2024 года получил два года колонии-поселения за смертельное ДТП на улице Блюхера возле НГТУ, которое произошло 12 сентября 2023 года. Подробности в материале Сиб.фм.

Татьяна Лазарева* — признана иностранным агентом на территории России.