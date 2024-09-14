Для болельщиков первого домашнего матча «Сибири» к новому ЛДС пустят дополнительный транспорт

15 сентября ХК «Сибирь» проводит первую в текущем сезоне игру на своем льду. И мэрия Новосибирска уже анонсировала усиление работу общественного транспорта.

Дополнительные автобусы пустят на маршруты 5, 6, 28, 39, 44, а также на маршрутное такси 63, которая продлит время работы. Усилены будут и троллейбусные маршруты №7 и №8, следующие по дамбе Октябрьского моста.

Матч должен начаться в воскресенье в 17:30. Это будет вторая игра с омским «Авангардом». Первая, напомним, закончилась со счетом 2:1 в пользу омичей и положила начало серии поражений «Сибири», которая закончилась 12 сентября в Череповце, где новосибирская команда обыграла «Северсталь».