Бастрыкин взял под контроль расследование инцидента с травмой 6-летней девочки в Новосибирске

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал проверку происшествия с 6-летней девочкой, пострадавшей на детской площадке в Новосибирске.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сентябре текущего года ребенок упал с качели из-за обрушения игровой конструкции и получил травмы, требующие медицинского вмешательства.

В настоящее время следственное управление по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по данному факту.

Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль и поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области Евгению Долгалеву предоставить отчет о ходе проверки.

Как ранее писал Сиб.фм, Бастрыкин обратил внимание на незаконный мусорный полигон в Новосибирской области.