Опубликованы 10 секс-скандалов в Новосибирске в 2024 году: разврат хоккеистов и утехи на пляже

Сводка новостей из столицы Сибири нередко дополняется «перчинкой». Большая часть событий пришлась на осень-2024.

2024 год принес горожанам немало новостей, как говорится, есть что вспомнить. Какими-то новостями хочется гордиться, какие-то вызывают стыд. Сиб.фм собрал топ-10 новостей, которые связаны с секс-скандалами в Новосибирске.

Секс-скандал в хоккее

Главный тренер хоккейной команды "Сибирские снайперы" из Новосибирска оказался в центре сексуального скандала. Вадима Берестова, наставника молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обвиняют в неподобающем сексуальном поведении по отношению к юным спортсменам.

Согласно "Спорт-Экспресс", Берестов, работавший тренером по физической подготовке, временно отстранён от своих обязанностей. Это произошло после жалоб от двух хоккеистов. Сам Берестов заявил, что любой конфликт имеет две стороны.

ХК "Сибирь" подтвердили факт произошедшего, отметив, что в новосибирские правоохранительные органы была направлена жалоба на сотрудника команды.

Два нападения на секс-шоп

Первый инцидент зафиксирован 16 октября в Железнодорожном районе, где молодой человек после посещения магазина уснул в служебном помещении. Охрана магазина была вынуждена вывести его.

Второй случай произошёл в ночь на 18 октября в Заельцовском районе. Двое мужчин, войдя в магазин под предлогом желания согреться, мешали работе продавщицы, делая ей неприличные предложения и игнорируя просьбы уйти. После нажатия тревожной кнопки охранники вывели их, несмотря на сопротивление, после чего задержали.

Крики о сексе на лекции Марка Бартона

На одной из лекций в Новосибирске к психологу Марку Бартону выбежала девушка с криками о сексе. Подойдя к Бартону, она спросила, помнит ли он её. Получив отрицательный ответ, она повернулась спиной к нему. Психолог отметил, что не узнаёт её с этого ракурса, но вспомнил, что встречал её в апреле. Затем девушка обратилась к аудитории, заявив, что хочет секса и отношений, и попросила благословения, на что Бартон посоветовал ей успокоиться.

Дело "Мисс секси леди Сибири"

Титулованную "Мисс секси леди Сибири" осудили за драку с полицией в Новосибирске. Её задержали в апреле в ресторане за неподобающее поведение и агрессию. После приезда полиции, Айван Муэ отказалась следовать указаниям и атаковала полицейских. Её обвиняют в оскорблении и насилии против представителей закона, ей грозит до пяти лет тюремного заключения.

Секс на пляже

Новосибирского жителя возмутило поведение пары на нудистском пляже Обского моря. Он заявил, что был удивлён, увидев, как пара занимается сексом на виду у других отдыхающих.

Поиск подозреваемого

В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в неподобающих действиях в отношении несовершеннолетних в июле 2024 года в Дзержинском районе. Приметы подозреваемого: славянская внешность, возраст 30-35 лет, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы. До настоящего момента его не нашли.

Преступник из секс-шопа

Мужчина из Новосибирска был зафиксирован на видеозаписи при краже женского белья в магазине для взрослых.

По сообщению МВД, он посетил секс-шоп на улице Дуси Ковальчук, где, казалось бы, вел себя обычно, изучая ассортимент. Продавец не предполагал, чем это обернётся... Неожиданно посетитель покинул магазин, прихватив с собой женский аксессуар, и сумел скрыться.

Реклама сайта знакомств "для детей"

Родители спортсменов в Новосибирске оказались недовольны рекламой службы знакомств на спортивных соревнованиях. В марте в города прошел этап всероссийских соревнований по плаванию среди несовершеннолетних. В начале апреля разгорелся скандал. Причина? Была замечена реклама сайта для знакомств, на котором предлагаются услуги для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и групповые встречи. По одной из версий, баннер просто не успели снять после предыдущих взрослых соревнований.

Гонения на Депардье

На известного актера, зарегистрированного в Новосибирске, подали жалобу на сексуальные домогательства. Помощница режиссера заявила, что он приставал к ней на съемочной площадке. Прокуратура Парижа начала предварительное разбирательство по этому делу.

"Голая вечеринка" в клубе

В Новосибирске инспекция отвергла слухи о сексуальной сцене на барной стойке в Nebar. Управляющий Андрей Архипов отметил, что распространенные в социальных сетях изображения не соответствуют действительности. Сотрудники Nebar провели инструктаж персонала для предотвращения провокаций от лже-активистов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликована праздничная программа на Новый год в Новосибирске.