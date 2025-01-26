Тренер по йоге из Новосибирска 5 лет борется с раком груди

Опухоль врачи обнаружили совершенно случайно, когда нащупала уплотнение в груди.

В течение пяти лет жительница Новосибирска Первана Мамедова ведет борьбу с раком. Всё началось, когда она случайно обнаружила уплотнение в груди. Ей пришлось пройти мастэктомию и длительные курсы химиотерапии. Свой опыт Первана поделилась с изданием АиФ-Новосибирск. Диагноз рак молочной железы ей поставили осенью 2019 года, прямо перед поездкой в Индию. До этого она долго жила за границей, увлекаясь путешествиями и йогой, и никаких симптомов болезни у неё не было.

Сначала Первана не могла осознать реальность происходящего и просила врача просто удалить опухоль. Больше всего её волновало, что она временно не сможет путешествовать. Затем последовала долгая химиотерапия. В августе ей сделали операцию по удалению груди и установили имплантат, что стало для неё очень тяжёлым переживанием. «Женщине страшно думать о потере груди. Это ужасное чувство длилось у меня целый месяц. Я думала, что больше не являюсь женщиной, что теряю свою идентичность», — делится воспоминаниями йога-тренер.

Однако всё изменилось, когда Первана встретила новую любовь, и проблема с потерей женской идентичности ушла на второй план. На данный момент она продолжает лечение. За время болезни у неё появились метастазы в печени, затем они распространились на мозг. В ближайшем будущем планируется операция по удалению яичников. О современных подходах к лечению рака ей рассказали представители «Онкологики».

Фонд «Онкологика» оказывает помощь взрослым онкологическим пациентам и их близким. Хоть у фонда широкий профиль, он предлагает юридическую и психологическую поддержку, консультации с равными, организует обследования, вторые медицинские мнения, заботу, помощь с транспортом и проживанием, а также продуктовые наборы и реабилитацию. Поддержку Фонда можно оказать через специальную ссылку. По словам Перваны, в фонде помогают в труднейшие моменты, когда не знаешь, куда дальше идти. Благодаря фонду она посетила Санкт-Петербург для получения второго мнения у лучшего специалиста и в итоге прошла радиохирургическое вмешательство.

На первом этапе Первана скрывала свой диагноз, испытывая стыд, что инструктор по йоге может заболеть раком. Она чувствовала некую вину за свою болезнь. Однако со временем начала вести соцсети без особой цели, а сейчас делится с подписчиками своим взглядом на жизнь и получает в ответ мощную поддержку.

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