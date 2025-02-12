В Новосибирске резко подешевела морковь

Овощ упал в цене в российских регионах.

По словам создателя Индекса Мишек и заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова, морковь подешевела в России на 58% за год. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«На 1 февраля 2025 года за прошедший год следующие товары подешевели: морковь (-58%), конфеты «Мишка косолапый» (-33,3%), детский мармелад Fruit-Tella (-11,1%) и куриные яйца категории С1 «Окские» (-2,4%). Тем не менее, по сравнению с прошлым годом большинство товаров в индексе все же подорожали, в том числе апельсиновый сок J7 (+66,4%), молоко «Домик в деревне» (+44,4%), сельдь «Матиас» (+33,8%), сливочное масло «Домик в деревне» (+30,9%), бюджетный белый хлеб (+23,7%), плавленый сыр «Фетакса» (+16,3%), черный чай «Акбар» (+10,8%), бананы (+6,7%), подсолнечное масло «Олейна» (+3,3%) и бюджетные куриные тушки (+2,8%)», — добавил Абрамов.

Также цена на морковь снизилась и за последнюю неделю на 22,2%, в то время как изменение цен на остальные товары в индексе в течение семи дней не наблюдается.