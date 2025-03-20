Финансовые показатели кузбасских предприятий резко ухудшились

Предыдущий год оказался крайне неблагоприятным для бизнеса Кемеровской области: зафиксирован значительный рост убытков и существенное падение чистой прибыли.

В 2024 году совокупные убытки предприятий Кузбасса превысили 255 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 101 миллиард рублей. Финансовый результат, отражающий разницу между прибылями и убытками, продемонстрировал еще более резкое снижение: с положительных 341 миллиарда рублей до отрицательных 27 миллиардов рублей.

Возросла и доля предприятий, закончивших год с убытками, – с 24% до 32,2%. Такие данные содержатся в последнем отчете Кемеровостата, посвященном финансовым результатам деятельности организаций, уточняет издание Vse42.Ru.

В угледобывающей отрасли зафиксировано отрицательное сальдо в размере 90 миллиардов рублей, в то время как в 2023 году наблюдалась прибыль в 156,6 миллиарда рублей. Убытки в отрасли увеличи