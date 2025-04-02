Стало известно, что происходит на VIP-вечеринках шейхов в Дубае

Происходящее в ОАЭ за гранью «добра и зла».

Речь идет не только о фешенебельных отелях и нескончаемых вечеринках, но и о безжалостной индустрии, ориентированной на сверхбогатых. Каким образом девушек вовлекают в эскорт, что скрывается за закрытыми дверями VIP-клубов и почему иностранкам приходится расплачиваться за все?

"Сломали жизнь"

Гражданка Украины Мария Ковальчук прибыла в Дубай с подругой 15 февраля. По данным СМИ, она сообщила друзьям и родственникам, что целью поездки является "развлечение на модельной вечеринке".

По словам одной из участниц подобных мероприятий, схема "тусовки" следующая: различные "агенты" ведут набор девушек в интернете, в основном через Telegram, предлагая "простую подработку от 1000 долларов в день". Желающих приглашают в ресторан на закрытое мероприятие, где им предоставляется столик.

"Фактически, нужно быть красивым дополнением на вечеринке состоятельных людей. За это не платят, только еда и напитки в свободном доступе. Заработок зависит от того, насколько успешно получится "снять". Здесь уже все индивидуально", — поясняет источник.

9 марта за столик к Ковальчук подсели двое мужчин, представившиеся "влиятельными людьми из модельного бизнеса". На следующий день Мария сообщила родителям, что останется у них ночевать. Через два дня у нее был запланирован вылет в Таиланд, однако с тех пор она перестала выходить на связь.

Спустя восемь дней девушку обнаружили на обочине дороги с множественными переломами рук, ног и позвоночника, в полностью обездвиженном состоянии. Местная полиция сообщила, что она упала с большой высоты на строительной площадке. В настоящее время Ковальчук находится в критическом состоянии в больнице.

Что касается финансов?

На форумах часто можно встретить следующие описания работы "моделей": "Работа на выезд к клиентам плюс клуб. Минимальная ставка с клиента от 250 долларов чистыми, чаевые и дополнительные выплаты полностью ваши. Выплаты производятся ежедневно. Наши клиенты все богатые и привлекательные. Девушки получают не только чаевые, но и подарки, а также возможность совершать покупки".

Вербовщики часто подчеркивают, что внешние данные не самое главное. "Гораздо важнее — целеустремленность и желание зарабатывать, а также возраст от 18 до 30 лет!" — пишет некая Анжела, обещая доход в тысячу долларов за ночь, доступ к бассейну и полную безопасность.