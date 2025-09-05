Губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с представителями регионального отделения организации «Опора России»

Модератором встречи выступил председатель областного отделения организации «Опора России» Игорь Салов.



Андрей Травников отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса – это приоритетное направление деятельности Правительства региона, которое постоянно совершенствует меры поддержки. Стабильно работают Гарантийный фонд Новосибирской области и Фонд микрофинансирования.



Гарантийный фонд в этом году выдал 188 поручительств на 1,7 млрд рублей, под них привлечено 3,6 млрд рублей. Сегодня фонд осваивает новый продукт – предоставление поручительств по кредитным договорам под залог прав на интеллектуальную собственность. Востребованы у предпринимателей услуги Фонда микрофинансирования. В 2025 году фонд выдал 290 микрозаймов на 678 млн рублей.



«В Новосибирской области, несмотря на объективные сложности, не упала инвестиционная активность. Мы не видим, чтобы кто-то принципиально отказался от своих проектов или перенёс их на неопределённый срок. Поэтому региональные меры поддержки инвестиционной деятельности продолжают реализовываться, никаких сокращений здесь нет», – подчеркнул Андрей Травников.



В ходе встречи главе региона представили программу «СВОй бизнес». Центр «Мой бизнес» Новосибирской области совместно с Новосибирским областным отделением организации «Опора России» провели обучающую программу «СВОё дело» для участников специальной военной операции, завершивших службу, и членов их семей с целью содействия в приобретении знаний, навыков и умений, способствующих формированию и реализации идей открытия собственного дела.



Губернатор особо отметил значимость инициатив предпринимателей регионального отделения «Опоры России» по поддержке жителей Новосибирской области участвующих в специальной военной операции, ветеранов СВО.



«Уже сегодня мы получаем отклик от ветеранов СВО – очень высокий запрос на переобучение, на получение новой профессии. Здорово, что бизнес на этот запрос откликается, не буду называть компанию, они скромные, но одна из крупных новосибирских компаний уже запустила свою образовательную программу, в том числе, для отбора и дальнейшего трудоустройства ветеранов СВО, которые имеют какие-то ограничения после ранения. Такие инициативы «Опоры России» всячески заслуживают поддержки с моей стороны», – отметил глава региона.



Также Андрей Травников поблагодарил новосибирских предпринимателей, оказывающих волонтерскую помощь нашим землякам, участвующим в СВО.



Малое и среднее предпринимательство – важный сектор экономики Новосибирской области. Сегодня в регионе работают 149 тысяч субъектов МСП. Оборот малого и среднего бизнеса составляет около половины оборота всех предприятий и организаций, за шесть лет, с 2019 года, он вырос почти в полтора раза в текущих ценах.