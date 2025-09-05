В Новосибирске пройдет митинг против блокировки звонков в мессенджерах и принуждения к MAX

7 сентября в Новосибирске запланирована публичная акция протеста против ограничений звонков через иностранные мессенджеры и требований устанавливать отечественный сервис MAX.

Мероприятие организуют активисты новосибирского отделения Российской Коммунистической Партии Интернационализма РКП(и).

Как сообщил организатор акции Сергей Крупенько Сиб.фм, митинг пройдет в воскресенье в 16:00 в гайд-парке у театра «Глобус». Изначальное время проведения было изменено по просьбе мэрии города в связи с другими запланированными мероприятиями. Формат митинга не требует специального согласования по упрощенной схеме.

Ожидается, что в акции примут участие до 100 человек — максимальное количество, разрешенное для таких мероприятий. Организаторы отмечают, что на прошлогодних акциях собрались и по 120 человек, но выражают опасения, что некоторые граждане могут не прийти из-за страха быть узнанными.

Основными лозунгами митинга станут «Нет блокировке звонков!» и «За свободный интернет!». Участники акции намерены выразить протест против ограничений в использовании мессенджеров Telegram и WhatsApp, которые рассматриваются как инструменты надзора за гражданами и нарушение свободы слова и информации.

Организаторы подчеркивают, что хотя ограничения могут привести к увеличенным расходам на общение с близкими, экономический вопрос не является приоритетным — главной целью акции остается политическая борьба за цифровые права граждан. Акция согласована с городскими властями.

РКП(и), являющаяся организатором митинга, не зарегистрирована как юридическое лицо и не планирует выдвигать кандидатов на предстоящих выборах.