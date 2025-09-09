Пик солнечной активности: прогноз магнитных бурь на 2025 год

В 2025 году метеозависимым жителям Сибири стоит быть особенно внимательными к своему здоровью. По прогнозам ученых, именно на этот год придется пик 25-го цикла солнечной активности.

Это означает, что магнитные бури будут происходить чаще и могут быть более мощными. Сиб.фм разбирался, чего ждать от Солнца до конца года и как себя защитить.

Почему 2025 год — особенный?

Солнце живет по своим циклам, которые длятся примерно 11 лет. Сейчас мы находимся на пике активности, когда на его поверхности происходит максимальное количество вспышек и выбросов корональной массы. Потоки заряженных частиц, долетая до Земли, вызывают возмущения ее магнитного поля — это и есть геомагнитные бури.

Можно ли составить точный календарь?

Составить точный календарь магнитных бурь на месяцы вперед невозможно. Прогноз высокой точности дается лишь за 3-5 дней до события — именно столько времени нужно «солнечному ветру», чтобы достичь нашей планеты. Однако общий прогноз на 2025 год однозначен: геомагнитная обстановка будет нестабильной. Жителям Новосибирска, Омска, Красноярска и других сибирских городов следует быть готовыми к частым и порой сильным колебаниям.

Как магнитные бури влияют на здоровье?

Даже слабые магнитные бури могут вызывать у метеочувствительных людей ухудшение самочувствия. Наиболее частые симптомы: головные боли и головокружение; скачки артериального давления; сонливость, слабость и апатия; обострение хронических заболеваний; бессонница и тревожность.

Как минимизировать вред?

Врачи рекомендуют в дни повышенной солнечной активности придерживаться простых правил. Среди основных рекомендаций: соблюдение режима сна и отдыха, питье чистой воды, отсутствие стрессов и интенсивных физических нагрузок, ограничение употребления соленой, жирной пищи и алкоголя.

ВАЖНО: всегда иметь под рукой лекарства, назначенные врачом, следите за краткосрочными прогнозами и берегите свое здоровье.