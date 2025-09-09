82.76% -1.2
сегодня 14:57
общество

Примерно 350 заброшенных участков выявили в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

С начала 2025 года в Новосибирской области обнаружено 349 заброшенных земельных участков — это в 1,5 раза больше, чем за 2024 год.

Как сообщила руководитель регионального Росреестра Светлана Рягузова, земли ищут с помощью БПЛА. Увеличение числа выявленных нарушений связано с новым постановлением правительства РФ, которое вводит обязательства для владельцев осваивать участки в населенных пунктах и садоводческих товариществах в течение трех лет.

Отмечается, что земля может быть признана неиспользуемой, если она более чем наполовину захламлена отходами или на ней нет новых построек в течение пяти лет. Для индивидуального жилищного строительства срок увеличен до семи лет.

Напомним, что новосибирец осужден на 9 лет за подготовку к государственной измене.

Валерия Митрохина
Журналист

