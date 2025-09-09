Сибиряки смогут настроить видимость резюме при поиске работы

Онлайн-сервис «Авито Работа» предоставил пользователям возможность настраивать видимостью их резюме. Теперь соискатели могут самостоятельно определять, кому будет доступна их личная информация, выбирая один из трех режимов видимости.

Новая функция позволяет скрыть резюме от всех работодателей и показывать его либо тем, кто ищет сотрудников, либо при отклике на вакансию, либо открыть доступ лишь для компаний, прошедших проверку и получивших отметку “Реквизиты проверены”.

По умолчанию резюме видно работодателям, использующим сервисы поиска сотрудников, но скрыто от других пользователей платформы, а теперь соискатель может в любой момент изменить эти настройки, что позволяет более гибко управлять личными данными.

«Контроль над личной информацией является одним из ключевых факторов доверия пользователей к онлайн-сервисам. Новая опция позволяет соискателям гибко управлять доступом к резюме и взаимодействовать только с теми работодателями, которым они доверяют. Это важный шаг для формирования прозрачного рынка труда, и первые результаты тестирования подтверждают его востребованность. Пользователи предпочитают настраивать приватность под себя, а не удалять данные из системы: за время пилота доля архивированных резюме сократилась на 8 %», — комментирует Иван Беляков, директор направления безопасности и доверия «Авито Работы».

Согласно опросу, проведенному компанией, 69 % россиян считают важным самостоятельно выбирать, кто может видеть их резюме, а 44 % считают онлайн-сервисы наиболее безопасным способом поиска работы. При этом ключевыми факторами доверия являются защита персональных данных (35 %), прозрачность информации о работодателях (33 %) и проверка компаний (31 %).