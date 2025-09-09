В Новосибирске вдвое выросло число обращений по поводу аутизма у детей

В Новосибирске отмечается значительный рост обращений семей по поводу расстройств аутистического спектра (РАС) у детей — за последние пять лет потребность в поддержке увеличилась почти вдвое.

Особую тревогу специалистов вызывает то, что около трети запросов теперь касаются детей младше трех лет, тогда как в 2018 году эта доля составляла лишь 18%.

Как подчеркивают эксперты Муниципального центра психолого-педагогической помощи, раннее выявление РАС (уже к двум годам) и своевременное начало терапии являются ключевыми факторами успешной адаптации детей. Современные методики позволяют эффективно развивать речь, социальные и бытовые навыки.

Для решения проблемы новосибирские специалисты активно внедряют передовые международные практики. В частности, группа педагогов прошла обучение по программе ASSERT Фонда «Обнажённые сердца» — одной из ведущих в мире программ интенсивной поведенческой терапии, предусматривающей до 20 часов занятий в неделю в течение 11 месяцев.

Однако город сталкивается с серьезными проблемами: недостаточное финансирование, дефицит квалифицированных специалистов (дефектологов, ABA-терапевтов, тьюторов) и ограниченные возможности для обучения родителей. Например, программа «Ранняя пташка» охватывает лишь около 12 семей в год при высоком спросе.

Несмотря на трудности, эксперты уверены в необходимости развития инклюзивной среды через объединение усилий государства, бизнеса и НКО.

