Турист из Новосибирска заразился опасной лихорадкой в Таиланде

Новосибирский турист, 32-летний Александр Петров, почувствовал недомогание через несколько дней после прибытия в Бангкок.

Первоначально он списал симптомы на акклиматизацию и смену рациона, однако состояние ухудшалось с каждым днем. Высокая температура, сильная головная боль, ломота в суставах и характерная сыпь заставили его обратиться в местную клинику.

Врачи диагностировали у Александра лихорадку Денге, вирусное заболевание, передающееся комарами Aedes aegypti. После подтверждения диагноза турист был госпитализирован в одну из частных больниц Бангкока, где ему было назначено интенсивное лечение, включающее внутривенное введение растворов для предотвращения обезвоживания и жаропонижающие препараты.

Лихорадка Денге может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, и в некоторых случаях приводить к летальному исходу. Врачи подчеркивают важность своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов заболевания.

По его словам, возвращаться в Россию в ближайшие полгода он не собирается. Сибиряк отправился в Таиланд чтобы отдохнуть и работать удаленно. Он поделился своей историей, чтобы предупредить других туристов о возможных опасностях и призвать их к большей осторожности во время путешествий.

«Я никогда не думал, что со мной может случиться что-то подобное. Важно помнить, что даже в самых райских местах можно столкнуться с серьезными заболеваниями», – отметил Александр в интервью Сиб.фм.

