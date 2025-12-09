Стали известны подробности и причины пожара в новосибирском колледже на Линейной

В Новосибирске 9 декабря произошёл крупный пожар в педагогическом колледже №1 имени А.С. Макаренко — одном из старейших учебных заведений области. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже и перекинулся на кровлю.

Журналист Сиб.фм отправился на место ЧП. В 12.40 пожарным удалось локализовать горение. На месте работает более десятка пожарных расчетов. Территория колледжа и подъезды к нему оцеплены. На месте работают пожарные, полицейские, росгвардейцы и медики.

Как сообщили журналисту Сиб.фм сотрудники МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

«Сообщение о пожаре поступило в 10:02. К моменту прибытия пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались 670 человек. Пожар начался в кабинете на третьем этаже и развился на кровле здания. На месте был создан штаб пожаротушения, было создано пять боевых участков, привлекалась высотная техника. Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания и низкой температурой на улице. Возгорание локализовано в 12.57», — сообщил Сиб.фм пресс-секретарь МЧС региона Павел Винаков.

Предварительной причиной пожара в Новосибирском педагогическом колледже имени Макаренко стало замыкание электроповодки. СУ СК РФ по НСО проводится проверка по признакам преступления о халатности должностных лиц.

Педагогический колледж ведёт свою историю с 1 сентября 1938 года, когда в Новосибирске открылось педагогическое училище для подготовки кадров в стремительно растущую сеть детских садов. Училище начинало работу без собственного здания, занятия проводились в школе №50 по улице Советской. В годы Великой Отечественной войны студенты совмещали занятия с работой в госпиталях и образовательных учреждениях. В 1957 году учебному заведению присвоили имя Антона Семёновича Макаренко. Подробней о самом колледже и его истории по ссылке.