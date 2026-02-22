82.76% -1.2
вчера 23:00
общество

Великий пост-2026: открытки и картинки к празднику

Фото: Сиб.фм / открытки
Для православных христиан Великий пост всегда имел особый смысл.

Этот продолжительный период ограничений в пище и образе жизни воспринимается как время внутреннего сосредоточения и духовного очищения. На протяжении веков пост помогал верующим отказываться от излишков, наводить порядок в мыслях и стремиться к переменам.

Начало постного пути традиционно считалось значимым событием. С этим днём было принято поздравлять друг друга, поддерживая решимость пройти время воздержания достойно. Такая практика сохраняется и сегодня, подчёркивая важность духовной подготовки к Пасхе.

Фото Великий пост-2026: открытки и картинки к празднику 2

Фото Великий пост-2026: открытки и картинки к празднику 3

Фото Великий пост-2026: открытки и картинки к празднику 4

Фото Великий пост-2026: открытки и картинки к празднику 5

Фото Великий пост-2026: открытки и картинки к празднику 6

Фото Великий пост-2026: открытки и картинки к празднику 7

Фото Великий пост-2026: открытки и картинки к празднику 8

Фото Великий пост-2026: открытки и картинки к празднику 9

Игорь Кириченко
Журналист

