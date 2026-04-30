В Новосибирске охрана не пустила ребенка на матч из-за желто-синего мяча

Семья из Новосибирска столкнулась с трудностями при попытке посетить матч волейбольного клуба «Локомотив». Охрана не пропускала девочку с плакатом, на котором был нарисован мяч желто-синего цвета.

В службе безопасности посчитали такой рисунок недопустимым из-за сходства расцветки с украинским флагом. При этом родители объяснили, что один из производителей волейбольных мячей использует эти цвета без политического подтекста.

Отец закрасил рисунок, после этого претензий уже не возникло. Семью пропустили на матч.

Мать ребенка в соцсетях с иронией предложила изменить дизайн всех дорожных знаков, где используется желто-синее сочетание. Пользователи поддержали шутку, упомянув пляжи и герб Мурманска.