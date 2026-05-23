Дюжина электричек в Новосибирской области изменит расписание из-за ремонта путей

В Новосибирской области скорректируют расписание дюжины пригородных поездов. Причина — плановый ремонт железнодорожных путей. Время отправления и прибытия составов сдвинется на 2–36 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Изменения затронут маршруты Новосибирск — Барабинск, Новосибирск — Татарская, Новосибирск — Чулымская, а также Барабинск — Татарская. Новое расписание будет действовать с 27 мая по 10 июня.

Перевозчик «Экспресс-пригород» советует пассажирам заранее ознакомиться с изменениями, чтобы не опоздать на электричку. Актуальная информация доступна на сайте компании, в мобильном приложении и в официальных соцсетях.

