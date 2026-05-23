вчера 17:00
общество

Легендарный Mitsubishi GTO из эпохи японских спорткаров продают в Новосибирске за 1,4 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу японский спорткар Mitsubishi GTO 1989 года выпуска. За автомобиль просят 1,4 миллиона рублей.

Модель относится к числу самых известных японских GT-купе начала 90-х. Под капотом установлен 3-литровый бензиновый двигатель мощностью 225 лошадиных сил. Машина оснащена полным приводом и шестиступенчатой механической коробкой передач.

В объявлении продавец указал, что у автомобиля есть люк и две подушки безопасности. При этом отмечается неисправность задней передачи.

Mitsubishi GTO дебютировал в 1989 году. В США модель продавалась под названием 3000GT. Автомобиль появился в период так называемой технологической гонки японского автопрома, когда компании выпускали максимально сложные и мощные спорткары.

Модель получила агрессивный дизайн с низким кузовом и выдвижными фарами. Топовые версии оснащались турбированным мотором V6, системой подруливания задних колёс и полным приводом.

В своё время GTO считался одним из главных конкурентов Toyota Supra и Nissan Skyline GT-R.

Автомобиль часто появлялся в видеоиграх и автомобильных журналах. При этом владельцы нередко жаловались на сложное обслуживание и капризную электронику, особенно на турбированных версиях.

Игорь Кириченко
Журналист

