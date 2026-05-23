Мясо в Новосибирской области подорожало на 10 рублей с начала года — данные Новосибирскстата

Специалисты Новосибирскстата зафиксировали в регионе удорожание мяса. В мае 2026 года средний ценник за килограмм достиг 434 рублей. Для сравнения: в январе тот же показатель был на уровне 424 рублей.

Свинина подорожала сильнее остальных видов — прибавив около 10 рублей за килограмм за первые пять месяцев года. Кроме того, статистики обратили внимание на падение покупательной способности. Если раньше на 500 рублей можно было купить больше продукции, то теперь на ту же сумму жители региона получают примерно на 300 граммов мяса меньше.

Последний раз минимальная стоимость свинины отмечалась в мае 2023-го — тогда килограмм обходился новосибирцам в 330 рублей.

Ранее сообщалось, что новосибирцам посоветовали тщательно прожаривать мясо и рыбу в праздники.