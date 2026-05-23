Почти 68 миллионов рублей выделят на проектирование мусорного полигона в Краснозерском районе

В Новосибирской области направят почти 68 миллионов рублей на разработку проектной документации для нового мусорного полигона. Объект планируют построить в Краснозерском районе. Соответствующий тендер появился на портале «Госзакупок» 22 мая. Заявки от подрядчиков принимаются до 10 июня.

Победитель конкурса должен будет подготовить проект будущего полигона, рассчитать его сметную стоимость, а также определить перечень необходимых материалов и оборудования. Документацию вместе с положительным заключением государственной экспертизы требуется сдать до 14 июля 2027 года.

