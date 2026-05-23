После тюрьмы — депортация: ещё 14 иностранцев лишились российских паспортов в НСО

В Новосибирской области 14 человек лишили российского гражданства за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. После того как они отбудут наказание, их депортируют из страны. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области.

Решения о прекращении гражданства приняты в 2026 году на основании Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно закону, гражданство аннулируется, если человек при получении паспорта предоставил ложные сведения о соблюдении Конституции и законов страны, что впоследствии подтвердилось совершением преступления.

После отбытия наказания суд признал дальнейшее пребывание этих лиц в России нежелательным. Им также запрещён въезд в страну.

