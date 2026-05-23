В Новосибирской области насчитали около 17 тысяч лосей — популяция стабильна

В Новосибирской области насчитывается около 17 тысяч лосей. Данные привели в Министерстве природных ресурсов и экологии региона, опираясь на итоги зимнего маршрутного учёта.

Хотя многие жители считают, что встречи с этими животными стали большой редкостью, в ведомстве отмечают: популяция остаётся стабильной. Кроме того, количество случаев незаконной добычи копытных за последние пять лет сократилось в десятки раз.

При этом жители некоторых районов области просят увеличить квоты на регулирование численности. Лоси всё чаще выходят на проезжую часть, создавая аварийные ситуации, и повреждают посадки. Специалисты минприроды регулярно патрулируют места обитания животных, следят за состоянием популяции и пресекают попытки браконьерства.

