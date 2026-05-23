82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 мая, 14:37
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
23 мая, 14:37
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 12:35
общество

В Новосибирской области насчитали около 17 тысяч лосей — популяция стабильна

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области насчитывается около 17 тысяч лосей. Данные привели в Министерстве природных ресурсов и экологии региона, опираясь на итоги зимнего маршрутного учёта.

Хотя многие жители считают, что встречи с этими животными стали большой редкостью, в ведомстве отмечают: популяция остаётся стабильной. Кроме того, количество случаев незаконной добычи копытных за последние пять лет сократилось в десятки раз.

При этом жители некоторых районов области просят увеличить квоты на регулирование численности. Лоси всё чаще выходят на проезжую часть, создавая аварийные ситуации, и повреждают посадки. Специалисты минприроды регулярно патрулируют места обитания животных, следят за состоянием популяции и пресекают попытки браконьерства.

Ранее сообщалось, что новосибирские лоси проводят лето по шею в воде.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.