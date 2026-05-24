Новосибирские предприятия массово подключаются к выездной диспансеризации

Приближение медицинской помощи к трудовым коллективам стало одной из ключевых задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Новосибирской области выездные профилактические осмотры набирают обороты, и одним из таких примеров стал недавний медосмотр в Новосибирском зоопарке. Проведение мероприятия проконтролировал министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Директор зоопарка Андрей Шило высоко оценил формат выездной диагностики, отметив его главное преимущество – отсутствие отрыва от производства. По его словам, сотрудники получили возможность буквально выйти от вольера, сдать анализы и вернуться к работе.

Первый этап скрининга можно развернуть на любом предприятии. Он включает в себя анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, флюорографию, маммографию, забор крови, ЭКГ и другое. Такой комплекс позволяет на ранней стадии выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и при необходимости направить человека на углублённое обследование.

Всего в Новосибирской области уже более 1700 предприятий заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров. Масштаб профилактической работы подтверждает и статистика: в 2025 году диспансеризацию прошли 1,2 миллиона жителей области. Благодаря этому врачам удалось выявить свыше 88,5 тысячи новых случаев заболеваний. Лидируют здесь болезни системы кровообращения, за ними следуют заболевания органов дыхания и сахарный диабет. Медики напоминают, что обнаружение недуга на ранней стадии кратно увеличивает шансы на излечение.