Новосибирским водителям напомнили, на какие штрафы действует скидка 25%

Автомобилистам напомнили правила оплаты штрафов за нарушения ПДД, а также объяснили, в каких случаях можно рассчитывать на скидку и как действовать, если после оплаты в базе всё ещё висит долг. Информация была размещена в MAX-канале «Объясняем.рф».

По закону на уплату штрафа отводится 70 дней. Отсчёт начинается со следующего дня после вынесения постановления. Например, если документ выписан 20 июня, у водителя есть 10 суток на обжалование. Если решение не оспаривается, штраф нужно успеть заплатить в оставшийся 60-дневный срок – в данном случае до 29 августа.

Хорошая новость в том, что при быстрой оплате можно сэкономить. Если внести деньги в первые 30 дней, действует скидка 25%. Правда, распространяется она только на незначительные нарушения – такие как непристёгнутый ремень, разговор по телефону за рулём или превышение скорости на 20–40 километров в час.

Более серьёзные проступки тоже позволяют рассчитывать на скидку, но только один раз. Это касается, к примеру, превышения скорости на 40–60 километров в час, проезда на красный свет, выезда на встречную полосу, управления незарегистрированным автомобилем или езды без полиса ОСАГО.

Однако есть ситуации, в которых никакой скидки не предусмотрено вообще. Речь идёт о вождении в нетрезвом виде, отказе от медицинского освидетельствования, употреблении алкоголя после ДТП или после остановки инспектором, а также о повторном управлении автомобилем при лишении прав. Скидка не положена и в том случае, если в результате аварии люди получили вред здоровью.

Любой штраф можно погасить частями в те же 30 дней со скидкой, обязательно сохраняя чеки для подтверждения оплаты. Если хочется получить официальную рассрочку или отсрочку, стоит обратиться к тому, кто вынес постановление – в суд или Госавтоинспекцию. Рассрочку предоставляют на срок до трёх месяцев, отсрочку — до шести.

Иногда случается и такое: деньги переведены, но долг в базе продолжает висеть. Специалисты советуют не паниковать, а немного подождать – возможно, дело просто в обновлении баз данных. Если статус не изменился, стоит первым делом проверить реквизиты. Когда ошибка в данных есть, после её исправления платёж нужно повторить и подать заявление на возврат ошибочно отправленной суммы. Если же реквизиты верны, но статус оплаты не изменился, в Госавтоинспекцию нужно направить копию чека – лично или через раздел «Приём обращений» на портале Госуслуг.